Ex-presidente da Câmara de Guará, Sannini tem mandato extinto

Com a extinção do mandato de Sannini, um vereador suplente do PL deve assumir a vaga. O primeiro da lista é o ex-vereador e ex-secretário de Assistência Social da cidade, Marcos Evangelista (PL).

A Câmara também informou que a extinção se deu com a revogação da tutela provisória concedida anteriormente pela Justiça, a qual suspendeu os efeitos da sentença condenatória e permitiu que o vereador mantivesse o cargo e disputasse a eleição em 2024, na qual ele foi eleito com 1.999 votos.

“Frente a tais fatos, não restou à Presidência desta Casa de Leis outra alternativa, senão o cumprimento do mencionado na citada notificação e no referido ofício, o que faz na presente data, no estrito cumprimento do dever legal (...), que declara extinto o direito de exercício do mandato de vereador pelo titular Pedro Sannini”, informou a Câmara, em comunicado.