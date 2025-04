RMVale recebe cruz original da 1ª Missa no Brasil; VEJA OS LOCAIS

Às 11h, a cruz da primeira missa no Brasil será recebida em Guaratinguetá, no pórtico da cidade, e será levada ao Santuário Frei Galvão, no Jardim do Vale, onde ficará em exposição até as 15h, finalizando com uma missa.

A peregrinação é promovida pelo Movimento Brasil com Fé pelos 525 anos da primeira missa no Brasil, presidida pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra, em 26 de abril de 1500, na Praia de Coroa Vermelha, Aldeia do Descobrimento, município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. O roteiro começou em 12 de abril e segue até o próximo dia 27.