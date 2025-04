Kombi é incendiada em Ubatuba e proprietário suspeita de crime

Uma Kombi foi incendiada no bairro do Itaguá, em Ubatuba, na noite de segunda-feira (14). O fogo assustou moradores da localidade, temerosos de que as chamas pudessem se alastrar por outros veículos e casas.

O veículo estava estacionado na avenida Chico Santos e o fogo se alastrou por todo o carro, por volta das 20h45, mobilizando a equipe do Corpo de Bombeiros de Ubatuba.