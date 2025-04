Feriadão deve levar 1,6 milhão de veículos para a Dutra e BR-101

Atendimento.

No caso da Dutra, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines. O cliente também tem a opção de pagar a tarifa por aproximação, com cartão de crédito e débito em cabines exclusivas, de forma simples e rápida. As cabines estão identificadas por placas para facilitar a visualização na rodovia. Os clientes com tag, que utilizam as pistas automáticas, têm direito a descontos na tarifa que variam entre 5% e 73%.

Durante todo o feriado, a concessionária estará com 100% do efetivo para atender aos chamados. Caso o usuário tenha alguma necessidade de apoio, a equipe da CCR pode ser acionada pelo aplicativo CCR Rodovias, whatsApp (11) 2795-2238 ou pelo 0800 0173536. Além disso, as equipes fazem rondas recorrentes ao longo das duas rodovias.

Nos horários de maior movimento, as obras que envolvem fechamento de faixas serão suspensas temporariamente para garantir melhor fluidez e segurança. A concessionária ressalta que ao passar pelos trechos em obras, principalmente na Via Dutra, o motorista redobre a atenção e respeite a sinalização implantada e o limite de velocidade.