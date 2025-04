Ao lado do pai, jovem é baleado em tentativa de homicídio no Vale

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Aparecida, a vítima relatou que ouviu cerca de cinco tiros vindos do matagal enquanto voltava para casa com o pai. Ele tentou se esconder, mas ao retornar à estrada percebeu que havia sido atingido por um tiro no braço, que causou fratura no úmero.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um jovem de 20 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Aparecida, na noite de segunda-feira (14). Ele foi atingido por um disparo no braço enquanto retornava de um rancho com o pai na região da Várzea, próximo à Vila Mariana. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 20h.

O jovem foi socorrido pelo pai para a Santa Casa de Aparecida, onde permanece internado no pronto-socorro, aguardando transferência para cirurgia. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do jovem.

A tentativa de homicídio aconteceu em uma área de difícil acesso, o que impediu o acionamento imediato da Polícia Científica. Por isso, os policiais militares que atenderam a ocorrência não chamaram a Polícia Civil no momento do atendimento, como consta no boletim.

Durante a apuração, os policiais militares afirmaram que o jovem é conhecido no meio policial e que existem denúncias anteriores de envolvimento da vítima em homicídios. Mesmo assim, nada de ilícito foi encontrado com ele no local, e a versão do jovem foi confirmada por seu pai, que não ficou ferido.