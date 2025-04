Surfista segue desaparecido em Ubatuba; buscas entram no 4º dia

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) entra nesta terça-feira (15) no quarto e último dia de buscas pelo jovem surfista de 19 anos que desapareceu na Praia de Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte.

O rapaz desapareceu na manhã do último sábado (12) enquanto surfava. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira após três dias sem sinal do surfista. Normalmente, as buscas são encerradas após quatro dias. Mas o cenário pode mudar até o final do dia.