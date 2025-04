São Sebastião lidera acumulado de chuva; RMVale pode ter pancadas

A cidade de São Sebastião, no Litoral Norte, registra os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas no estado de São Paulo, segundo dados coletados às 6h48 desta terça-feira (15). Dos 23 pontos mais chuvosos no estado, oito estão em São Sebastião.

O maior acumulado foi registrado em Boiçucanga, com 40 milímetros, depois Toque Toque Pequeno (37mm) e Maresias (30mm). A cidade do Litoral Norte ainda aparece na lista estadual com os seguintes pontos: Maresias (30mm), Juquehy (20mm), Itatinga (12mm), Paúba (12mm), Camburi (10mm) e Portão Grande (10mm).