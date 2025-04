PM recupera moto furtada e detém homem por receptação em Jacareí

Um homem foi detido por receptação em Jacareí, na tarde de segunda-feira (14), conduzindo uma motocicleta “dublê”. Ele foi detido por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A detenção ocorreu na Estrada do Rio Comprido, quando policiais do radiopatrulhamento visualizaram uma moto Honda/CBX 250 Twister com a placa fora dos padrões do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).