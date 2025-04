VÍDEO: bebê de 3 meses morre após levar tiro de adolescente de 15

Um adolescente de 15 anos invadiu uma festa em Ceilândia (DF) na noite de domingo (13) e disparou contra convidados, matando um bebê de 3 meses e uma mulher de 39 anos. Dois homens também ficaram feridos. O atirador foi contratado após uma discussão entre rivais, segundo a Polícia Militar do DF (PMDF).

Câmeras de segurança mostram o jovem chegando de bicicleta por volta das 23h20. Ao descer, sacou uma pistola e começou a atirar aleatoriamente. Entre as vítimas, Esthella Heloisa Cardoso de Oliveira, de 3 meses, foi atingida no colo da avó e morreu no Hospital Regional de Taguatinga.