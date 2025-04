Homem vive dia de 'Jason' e ataca amigo com motosserra

Um homem de 43 anos foi encontrado gravemente ferido à beira de uma estrada em Santa Catarina, no domingo (13). As lesões nos braços, pescoço e cabeça foram causadas por um ataque com motosserra por volta das 5h.

A Polícia Militar localizou a vítima às 9h e seguiu para uma casa próxima. No local, encontraram manchas de sangue. O morador, de 49 anos, negou conhecer o ferido, mas novas evidências no imóvel ligaram ele ao crime.