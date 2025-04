‘Que outros não sintam a dor que sinto agora’, diz mãe de Giulia

Segundo o boletim de ocorrência, Giulia foi encontrada com vida no local do acidente, mas morreu a caminho do Hospital Regional de Taubaté. A filha foi levada ao mesmo hospital, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com o registro policial, o Renault Logan cinza em que estavam a mãe e a filha tentava atravessar a pista para acessar um bairro quando foi atingido lateralmente por uma Toyota Hilux que trafegava pela rodovia.

A Hilux era dirigida por um homem de 40 anos, enquanto o Renault Logan era conduzido por um homem de 27 anos. Ele disse à polícia que trabalhava como motorista de aplicativo e as passageiras estavam no banco traseiro do veículo.