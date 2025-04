Menino de 9 anos pede socorro e salva irmã de sequestro

Uma história de cinema, com final feliz.

Um garoto de apenas 9 anos salvou a irmã, de 5 anos, de ser vítima de um sequestro. O menino gritou por socorro ao ver a irmã sendo levada por um homem.

O suspeito, um idoso de 63 anos, foi preso. O caso aconteceu em Jandaia do Sul (PR), no sábado (12).