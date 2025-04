Vale é uma das áreas mais afetadas pelas chuvas em SP

O Vale do Paraíba foi uma das regiões mais atingidas pelas chuvas nas últimas 24 horas, conforme levantamento do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), com dados coletados até as 18h30 desta quinta-feira (10).

Bananal, localizada na divisa com o Rio de Janeiro, liderou o ranking estadual com impressionantes 91 mm de precipitação. Também no Vale, Guaratinguetá registrou 27 mm, Lorena teve 21 mm, e Cachoeira Paulista, Silveiras e Lavrinhas contabilizaram 18 a 21 mm de chuva.

Em Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, foram registrados 19 mm, enquanto em Ubatuba, no Litoral Norte – também parte da região administrativa do Vale – o acumulado foi de 18 mm.