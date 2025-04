Chuva forte volta a alagar rua no Veraneio Ijal, em Jacareí

Os moradores da rua Augusto dos Anjos, antiga Rua 12, no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí, enfrentaram novamente transtornos causados pela chuva forte que atingiu a cidade nesta quinta-feira (10). A via voltou a ser tomada pela água, transformando-se em um verdadeiro rio, segundo relatos de moradores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na semana passada, a mesma rua já havia sido interditada devido à força das águas, e o problema se repetiu com o temporal mais recente.