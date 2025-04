SJC aguarda R$ 100 mi do Estado para lançar concessão de parque

Ele ressaltou que a avenida Sebastião Gualberto já está em andamento para reconfiguração, melhorando o acesso ao Parque da Cidade. “Estamos fazendo a requalificação daquela área”, disse o prefeito.

Projeto.

Em fevereiro do ano passado, a prefeitura apresentou o projeto de concessão do Parque da Cidade, que sugere mudanças profundas na estrutura do parque, com a implementação de um espaço de eventos, novo teatro, teleférico sobre o rio Paraíba, roda-gigante, estacionamento vertical e até cinema.

O projeto conta com a reforma dos pavilhões da Tecelagem Parahyba, que serão doados para a prefeitura e transformados em centro de convenções. Após a concessão do parque, a expectativa da prefeitura é de o vencedor da licitação realizar investimentos de R$ 180 milhões no espaço.