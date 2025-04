Incêndio atinge loja das Casas Bahia no centro de Cruzeiro

Um incêndio atingiu a unidade das Casas Bahia no centro de Cruzeiro, localizada na avenida Major Novaes, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como crime de incêndio com autoria desconhecida. Não houve feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 1h35 após um transeunte perceber fumaça saindo do estabelecimento comercial. Policiais militares preservaram o local até a chegada da perícia e do delegado de plantão.