Casal é preso pela PM por tráfico de drogas em Lorena

Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um casal por tráfico de drogas na praça do Cecap, em Lorena. A prisão ocorreu na última terça-feira (8).

Com eles, os policiais localizaram 57 eppendorfs de cocaína e R$ 100 em dinheiro. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.