Adeus, Ana! Morte devasta amigos e familiares no Vale

Morreu nesta terça-feira (9), aos 33 anos, Ana Carolina Silvério Machado, moradora de Jacareí. Ana Carolina era conhecida entre familiares e amigos por sua alegria e dedicação àqueles que amava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As últimas homenagens acontecem na Sala Milão, do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será realizada na quinta-feira (10), das 7h às 10h. O sepultamento está marcado para o Cemitério Jardim da Paz, também em Jacareí.