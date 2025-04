Zé Rock Fest terá Ira! e Biquini Cavadão na programação

O Zé Rock Fest acontecerá no dia 26 de abril, a partir das 17h, na Farma Conde Arena, com apresentações de bandas consagradas do rock nacional, como Biquini Cavadão, Ira!, Geriátricos e Black Jack. O evento terá dois palcos e os ingressos estão quase esgotados.

A programação inclui:

- 17h – Abertura do evento

- 17h – Geriátricos (Área externa)

- 17h30 – Black Jack (Palco principal)

- 19h30 – Geriátricos (Palco principal)

- 21h – Ira! (Palco principal)

- 23h – Biquini Cavadão (Palco principal)

O Ira! fará um show em celebração aos 20 anos do álbum "Acústico MTV", com clássicos como "O Girassol" e "Eu Quero Sempre Mais".