URGENTE: Ciclista morre após acidente com ônibus na região

Um ciclista de 38 anos morreu no início da noite desta quarta-feira (9) após colidir com um ônibus intermunicipal em São Sebastião, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na Avenida Dario Leite Carrijo, nas proximidades da Escolinha da Enseada.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local após bater a cabeça durante o impacto com o coletivo.