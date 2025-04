Semana da Água tem programação especial em São José dos Campos

São José dos Campos comemorou a Semana da Água em 2025 com diversas atividades voltadas para a conservação e o cuidado com os recursos hídricos. O tema escolhido é: Paraíba Vivo: Cada Gota Conta.



O Dia Mundial da Água foi celebrado no dia 22 de março. Durante a semana de celebração, foram realizadas diversas atividades, como plantio de mudas de árvores nativas, oficinas em escolas municipais e a mostra comunitária dos curtas-metragens do programa Revitalização de Nascentes.



Entre os destaques da programação, o público conferiu a apresentação da implantação da tecnologia do jardim de chuva, no Espaço Verão, um novo conceito em lazer que está em construção no Jardim Morumbi, na região sul.



São José dos Campos promove desde 2006 a revitalização de várias nascentes localizadas em áreas públicas urbanas por meio da revegetação das áreas de preservação permanente, possibilitando a melhoria das condições da bacia do Rio Paraíba.



Atualmente, o programa cuida de 38 nascentes por meio de um trabalho de proteção e conservação em parceria com a comunidade local, instituições e empresas.



Além da proteção dos recursos hídricos, a revitalização de nascentes tem propiciado ações educativas, melhoria na paisagem e no microclima urbano, abrigo para a fauna silvestre, dentre outros benefícios.