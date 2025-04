Inmet alerta para chuva forte e tempestade na região

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades em diversas regiões do estado de São Paulo. A previsão atinge todas as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

O aviso de nível amarelo segue válido até às 22h desta quinta-feira (10), com possibilidade de prorrogação. Segundo o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de granizo.