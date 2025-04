Novo supermercado será 24h e amplia oferta em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com 4.200 metros quadrados de área construída e 230 vagas de estacionamento, a nova unidade vai além do básico, oferecendo açougue, peixaria, temakeria, padaria, confeitaria e outros serviços. Os consumidores também poderão realizar compras pelo e-commerce, com opção de entrega em domicílio.

Além de ampliar o acesso ao varejo em horários alternativos, a chegada do novo supermercado gerou impacto direto no mercado de trabalho local, com a criação de 230 empregos diretos. As vagas foram preenchidas com apoio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), incluindo oportunidades para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PCDs) — cada grupo com 12 contratações.

Essa é a segunda loja da rede Barbosa em São José dos Campos. A primeira foi inaugurada em maio de 2023, no Jardim Morumbi, zona sul da cidade.