No litoral, GCM prende homens por tráfico e roubo

No sábado (5), durante patrulhamento no bairro Perequê-Mirim, os guardas abordaram um indivíduo que tentou fugir ao avistar a viatura.

Após perseguição, foram encontrados com ele 14 pinos (sendo 12 supostamente de cocaína e 2 de crack), além de um celular. O homem alegou que as drogas eram para consumo próprio, mas foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central e colocado à disposição da Justiça.