'Lutou até o fim': o adeus a Tio Dito, 76 anos, em Jacareí

Familiares e amigos se reuniram nesta terça-feira (8) para prestar as últimas homenagens a Benedito Orlando Cardoso, que faleceu na segunda-feira (7), aos 76 anos, em Jacareí. Morador do bairro Igarapés, Benedito era casado com Dona Ivanilda e deixa filhos, netos e bisnetos — uma família numerosa e querida na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O velório foi realizado na Sala Milão, no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí, e o sepultamento ocorreu no Cemitério de Avaré, sob os cuidados da Organização Campo das Oliveiras.