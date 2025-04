Carro furtado em SP é apreendido com 4 pessoas em Jacareí

Um carro furtado na capital paulista foi apreendido na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na noite de segunda-feira (7). A apreensão ocorreu por volta das 22h.

Policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos recuperaram o veículo furtado em 2023, durante abordagem na Dutra.