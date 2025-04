Duas pessoas são baleadas em forró no Vale

Duas pessoas foram baleadas na noite de domingo (6), durante uma tentativa de homicídio no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. As vítimas estavam em um forró na Avenida dos Migrantes quando os disparos começaram, por volta das 22h07.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 25 anos relatou que viu dois suspeitos encapuzados se aproximando e tentou fugir, mas foi atingido por tiros no braço esquerdo e na lateral do tórax. Mesmo ferido, ele correu até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro e, em seguida, foi transferido à Santa Casa para a retirada de um projétil alojado.