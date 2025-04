Mulher encontra ex escondido no sótão 12 anos após acabar namoro

Uma mulher nos Estados Unidos descobriu, após 12 anos do fim do relacionamento, que seu ex-namorado vivia escondido no sótão de sua casa. O caso foi relatado pela moradora, identificada como Tracy, ao canal WCNC.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A surpresa ocorreu quando Tracy ouviu barulhos incomuns vindos do compartimento superior da residência. Inicialmente, ela suspeitou de uma ocorrência sobrenatural e pediu ajuda à família para investigar.