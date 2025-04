Adeus, anjinho: Heloísa morreu um dia antes de fazer 3 aninhos

Um anjinho, raio de luz.

É assim que a família e os amigos lembram da pequena Heloísa Machado Gutierrez, que morreu um dia antes de completar 3 anos. A partida precoce da menina comoveu também as redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Heloísa, que morava em Chapadão do Sul (MS), no último domingo (6), após ficar dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo. A morte foi provocada por uma infecção, causada por uma bactéria.