Yuri Alberto chega de 'carrão' e atrai olhares em shopping de SJC

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, chamou a atenção de frequentadores do Colinas Shopping, em São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (9), ao chegar dirigindo uma Lamborghini Huracán roxa, avaliada em cerca de R$ 4 milhões.

A presença do jogador no local não passou despercebida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele estaciona o veículo de luxo e é abordado por uma fã, com quem interage sorrindo. Um dos registros foi publicado por José Vitor dos Santos, que também aproveitou para tirar uma foto ao lado do atleta.