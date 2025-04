'Descanse nos braços do Pai', diz amiga de Ana, morta no Vale 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As últimas homenagens à jovem ocorreram em Jacareí. O sepultamento acompanhado de amigos e familiares aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, também no município. A morte de Ana Carolina gerou grande comoção nas redes sociais. Muitos prestaram homenagens emocionadas. Entre eles, Letícia Pimentel, amiga próxima da jovem, compartilhou uma mensagem comovente.

“Como em um piscar de olhos, você se foi… Nunca mais vou sentir seu abraço apertado, ouvir suas gargalhadas, tirar fotos divertidas juntas… Até o tempo do dia de hoje me faz lembrar de você a todo momento. Calorosa e cheia de energia como um dia de sol e céu azul; surpreendente, forte e marcante como uma tempestade com granizo… Ana, vou sentir muitas saudades! Você foi um presente de Deus na minha vida! Guardarei no coração todas as lindas lembranças que temos juntas! Obrigada por todo o carinho comigo e minha família! Amo você! Agora só me resta desejar que você descanse em paz nos braços do Pai. Adeus, minha amiga.”

Outros amigos também expressaram seu pesar. “Muito triste. Vá em paz, minha querida. Sentirei saudades”, escreveu Edileusa Pimentel. Já Gustavo Moresi desejou força aos familiares: “Meus sentimentos aos amigos e familiares. Que Deus possa confortar o coração neste momento doloroso. É triste ver pessoas tão jovens partindo, que Deus a receba de braços abertos e Nossa Senhora Aparecida cubra sua alma com teu Manto Sagrado”.

Ana Carolina deixa familiares, amigos e uma memória marcada pelo afeto e pelas boas lembranças.