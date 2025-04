Camila Muniz, proprietária do estabelecimento e mãe de dois filhos — um de 14 e outro de 11 anos — foi surpreendida por um homem armado que entrou no local com um guarda-chuva aberto e o rosto coberto por uma touca. Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador se aproxima do balcão e dispara duas vezes na cabeça da vítima. Em seguida, ele contorna o balcão e atira uma terceira vez, a curta distância.

Uma mulher de 42 anos foi assassinada a tiros dentro de um pet shop no bairro Ipiranguinha, em Iubatuba, no litoral norte de São Paulo. O crime ocorreu na presença da mãe da vítima e está sendo investigado como feminicídio. O suspeito ainda não foi identificado.

Segundo relatos de familiares, o criminoso fugiu a pé e se escondeu em uma área de mata próxima ao local do crime. As imagens foram entregues à polícia, que segue com as investigações.

Camila era conhecida no bairro pelo amor aos animais e pelo trabalho com cães de rua. O corpo foi velado no Velório Municipal do Ipiranguinha e enterrado na manhã desta segunda-feira (7), no Cemitério Santa Cruz, sob forte comoção de familiares e amigos.

“A maldade que fizeram com a minha irmã foi muito grande. Não tem explicação”, disse uma Graziela, Araújo, irmã da vítima.