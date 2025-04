Asteroide teria causado cratera em Ubatuba, diz Inpe

A hipótese é que a formação, localizada no distrito de Ubatumirim, próximo à BR-101, tenha surgido há cerca de seis milhões de anos com o choque de um asteroide.

Os sedimentos encontrados no fundo da estrutura, porém, são mais recentes: datam de aproximadamente 150 mil anos. “A idade dos materiais contradiz a origem tectônica, o que reforça a teoria do impacto”, explica o geólogo Paulo Roberto Martini, do Inpe. Estudos anteriores descartaram movimentos de placas como causa da formação.

Outro indício é a possível conexão com uma área no Canadá. Pesquisadores avaliam se fragmentos do mesmo corpo celeste que atingiu Ubatuba podem ter alcançado a região norte-americana. A cratera brasileira é uma das poucas no mundo com características compatíveis com eventos cósmicos.

A pesquisa segue em andamento para confirmar a origem. A descoberta pode contribuir para estudos sobre a história geológica da América do Sul.