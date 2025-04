Funerária esclarece queda de caixão na rua no Vale

Uma cena inusitada chamou a atenção de pedestres e motoristas na manhã desta segunda-feira (7), no centro de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Uma urna funerária caiu da parte traseira de um carro funerário no cruzamento entre as ruas Capitão Neco e Francisco Novaes, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Testemunhas relataram que dois funcionários foram necessários para recolocar a urna no veículo, o que gerou especulações sobre a possível presença de um corpo em seu interior. A repercussão se espalhou rapidamente pelas redes sociais, alimentando boatos e informações desencontradas.