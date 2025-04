Aeroporto de SJC se prepara para show de Lady Gaga no Rio

O Aeroporto de São José dos Campos está se preparando para aumento na procura por passagens aéreas para o Rio de Janeiro, em razão do show gratuito de Lady Gaga. A apresentação será realizada no dia 3 de maio, na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, com expectativa de reunir mais de 1 milhão de pessoas.

A cantora norte-americana, considerada uma das maiores estrelas da música pop mundial, retorna ao Brasil após 13 anos de sua última passagem pelo país. O evento, intitulado “Todo Mundo no Rio: Lady Gaga”, faz parte de um projeto da Prefeitura do Rio que visa promover grandes espetáculos culturais gratuitos na cidade.