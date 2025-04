Regina Alvalá é nomeada diretora do Cemaden, em São José

De acordo com o governo federal, Regina Alvalá passou pelo processo seletivo, conforme previsto em edital de 12 de julho de 2024, instituído pelo MCTI. Ela fazia parte da lista tríplice encaminhada pelo Comitê de Busca à ministra Luciana Santos, do MCTI.

Foi publicada nesta segunda-feira (7), no Diário Oficial da União, a nomeação de Regina Célia dos Santos Alvalá para exercer o cargo de diretora do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), unidade de pesquisa do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) com sede em São José dos Campos.

Regina ocupa agora oficialmente o lugar do ex-diretor Osvaldo Luiz Leal de Moraes, do qual ela era a diretora substituta no órgão federal, após ele ter sido transferido para o MCTI, como dirigente do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos.

Carreira.

Com doutorado e mestrado em Meteorologia pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e graduada em Engenharia Cartográfica pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), Regina Alvalá atua no Cemaden há 14 anos e foi integrante da equipe de pesquisadores de criação do centro, exercendo o cargo de coordenadora de Relações Institucionais e de diretora substituta do Cemaden.

Ela é professora titular dos programas de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do Inpe e em Desastres Naturais do Cemaden-Unesp em São José. Regina tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Micrometeorologia e Sensoriamento Remoto da Superfície, e na Área de Ciências Ambientais, com ênfase em Vulnerabilidades e Gestão/Redução de Riscos de Desastres relacionados ao clima.