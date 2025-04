São José abre inscrições para o Super 5k & Duathlon do Vale

A primeira etapa do Super 5k & Duathlon do Vale está com inscrições abertas e será realizada no dia 1º de junho, a partir das 6h30, com largada marcada no Paço Municipal de São José dos Campos.

Entre as principais novidades deste ano, destaca-se o retorno do evento ao percurso do Paço Municipal após seis anos. A competição contará com três formatos de prova: Fitness, Sprint e Standard, ampliando as possibilidades de participação para atletas de diferentes níveis.