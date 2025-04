‘Joia’ joseense de US$ 10 milhões é aposta no Ituano

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Esse é Felipe Barbosa, zagueiro e lateral-esquerdo de apenas 17 anos que nasceu em São José dos Campos e busca espaço na carreira. Atualmente, ele tem um contrato profissional assinado no início do mês passado com o Ituano, onde a multa rescisória chega aos US$ 10 milhões (cerca de R$ 56 milhões) para clubes de fora do país.

Com 1,81m de altura e cerca de 69 quilos, o atleta está à disposição do Galo para a disputa do Campeonato Paulista sub-20. E, quem sabe, até galgar um espaço no time adulto que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente, também está assinado como capitão no time sub-17 e assinado com o sub-20. Em caso de destaque, poderá render bons frutos financeiros para o clube que hoje tem como dono o também ex-jogador Juninho Paulista.

Ele começou a carreira no sub-15 do São José, quando a Águia do Vale tinha parceria com o programa Atleta Cidadão, da prefeitura. Depois, foi para o Atlético Guaratinguetá, onde foi capitão aos 14 anos, assim como já tinha sido em São José dos Campos.

Agora, o jogador que se destacou na base do Ituano nos últimos anos sonha alto. Se vingar, poderá trilhar o caminho de outros joseenses de sucesso, como o volante Casemiro, hoje no Manchester United, e o atacante Yuri Alberto, campeão paulista pelo Corinthians em 2025.