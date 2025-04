São José Basket vence o lanterna Blumenau e reage na LBF

O São José Basket venceu o Blumenau por 73 a 58 neste domingo (6), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, foi a quatro vitórias, com três derrotas, em quarto lugar no torneio. Já as catarinenses ainda não venceram e somam cinco derrotas em cinco partidas disputadas.