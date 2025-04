Sem acesso, São José tem melhor média de público da A-2

A Série A-2 do Campeonato Paulista acabou neste último sábado (5), com o Capivariano campeão ao vencer o Primavera por 2 a 1, fora de casa, onde ambos já haviam conquistado o acesso para a Série A-1. No entanto, o campeão de público e renda foi o São José.

Afinal de contas, de acordo com os borderôs das partidas, a Águia do Vale foi insuperável quando o assunto foi público no estádio: em oito jogos no campeonato, levou 36.575 torcedores ao estádio Martins Pereira, uma média de 4.052 pagantes. Aliás, o maior público individual do campeonato também foi do São José, no Clássico do Vale contra o Taubaté, quando levou 9946 torcedores, no jogo de ida das quartas de final, que ficou no empate por 0 a 0.

Em termos de renda, o São José arrecadou R$ 745.768,81, uma média de R$ 93.221,10 por jogo. Apesar da festa nas arquibancadas, em campo o São José ficou devendo e caiu precocemente, nas quartas de final, quando foi eliminado pelo Burro da Central. O segundo jogo com melhor renda do campeonato também foi esse clássico em São José dos Campos, quando a Águia arrecadou R$ 241.985.