CHUVAS: Interdição da Serra Antiga da Tamoios passa de 32h

A interdição da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios passou de 32 horas na manhã deste domingo (6), devido ao alto volume de chuvas que atingiu a estrada, passando de 100 milímetros no acumulado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A via foi bloqueada às 23h30 da última sexta-feira (4) e segue fechada para o tráfego de veículo. Não há previsão para a via ser liberada.