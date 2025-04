RMVale tem 73% das áreas mais chuvosas de São Paulo em 24h

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 73,5% das áreas atingidas por mais chuvas em todo o estado de São Paulo nas últimas 24 horas. O levantamento é da Defesa Civil do Estado.

Com dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) coletados às 6h45 deste domingo (6), a Defesa Civil aponta 34 pontos com os maiores acumulados de chuva das últimas 24h no estado, sendo que 25 estão na RMVale.