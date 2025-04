Onde está Camila? Jovem de Cunha está sumida há uma semana

A jovem Camila Tomaz está desaparecida há mais de uma semana. Moradora de Cunha, a família está desesperada por notícias de seu paradeiro, principalmente a mãe.

Segundo a família, Camila pode estar na nossa região entre Guaratinguetá, Lorena e Aparecida. A jovem de Cunha tem um filho de 13 anos, informaram conhecidos da desaparecida.