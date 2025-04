Meninas do São José pegam o lanterna Blumenau pela LBF

Depois de perder em casa para o Sesi Araraquara na rodada passada, o time da região tem novo confronto diante da torcida para buscar a recuperação no torneio nacional.

O São José Basket recebe o Blumenau na tarde deste domingo (6), a partir das 17h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Em seis jogos, o São José, sob comando do técnico Leandro Leal, tem 50% de aproveitamento, em quarto lugar, com três vitórias e três derrotas. Mas, tem a chance agora de conquistar o quarto triunfo. Isso porque o Blumenau, que só fez quatro jogos até agora, tem quatro derrotas e está na lanterna, com uma campanha fraca.

Entre os 11 participantes em turno e returno, as oito primeiras colocadas se classificam para os playoffs. No caso das joseenses, a meta é ainda fechar esta fase ao menos entre as quatro melhores colocadas e ter vantagem nos playoffs.

Nos jogos do basquete feminino no Teatrão, a entrada é totalmente gratuita e sem a necessidade de reserva ou retirada antecipada. Assim, a expectativa é de um bom público neste domingo a tarde.