Com 329 mm de chuva, CCR mantém interdições na Rio-Santos

As interdições contam com o apoio dos órgãos de segurança pública da região e estão sendo realizadas em locais estratégicos, onde os motoristas podem retornar com segurança, sem ficarem retidos na rodovia. A medida tem como objetivo preservar vidas e evitar que os usuários fiquem expostos a riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos.

As equipes da CCR RioSP seguem de prontidão ao longo dos 270 km da rodovia, monitorando as condições e prontas para atuar imediatamente em caso de ocorrências. Os modelos meteorológicos indicam uma possível redução do volume de chuvas a partir das 12h.

Diante disso, a CCR RioSP deu início, a partir das 13h deste sábado (5), a uma inspeção técnica nos trechos interditados. O trabalho no primeiro segmento deve ser concluído por volta das 14h, em Mangaratiba.