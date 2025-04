Agora: Queda de árvore interdita rodovia em São Sebastião

Uma queda de árvore provocou a interdição total da Rodovia SP-55 na altura do km 158,8, em São Sebastião, no litoral norte paulista. A ocorrência foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na noite desta sexta-feira (4).

Equipes da Defesa Civil Municipal foram acionadas e já se deslocam para o local com o objetivo de realizar a desobstrução da pista. A concessionária de energia elétrica também foi chamada, devido à possibilidade de interferência na rede.