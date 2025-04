Ubatuba lidera acumulado de chuva no Estado

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte registraram volumes expressivos de chuva nas últimas 12 horas, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (4). Entre os municípios da região, Ubatuba se destacou com o maior acumulado do Estado de São Paulo: 63 milímetros no bairro Tenório.

Na sequência, São Sebastião registrou 42 mm na região de Toque Toque Pequeno, enquanto Caraguatatuba teve 41 mm em Tabatinga. Em Santa Branca, o índice chegou a 38 mm no centro da cidade, e em Ilhabela, o volume foi de 36 mm.