Paciente entubada morre 3 dias após ser estuprada por enfermeiro

Um caso bárbaro.

Entubada, uma paciente internada em estado grave morreu apenas três dias depois de ter denunciado ter sido estuprada três vezes por um enfermeiro.

O caso aconteceu em Argentina, onde a vítima estava hospitalizada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com meningite.