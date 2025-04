Chega ao fim processo do MP contra 10 ex-vereadores de Taubaté

Sem novo recurso por parte do Ministério Público, chegou ao fim uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público contra 10 ex-vereadores de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esses ex-parlamentares integraram as comissões de Justiça e de Finanças da Câmara entre 2008 e 2012 e, segundo a Promotoria, emitiram pareceres favoráveis a mais de 40 projetos de doação de área que seriam ilegais.