Regularização do Cambucá: STJ nega mais um recurso da Prefeitura

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um primeiro recurso da Prefeitura já havia sido rejeitado em outubro do ano passado pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Sobre o julgamento concluído na semana passada, a Prefeitura afirmou que, assim que for intimada do resultado, "avaliará se ainda há recurso cabível".

Regularização.

O processo administrativo de regularização do Cambucá teve início em 2006, mas ainda não foi concluído. Em novembro de 2021, por entender que o atraso havia passado do limite aceitável, o Ministério Público ingressou com a ação judicial. No processo, a Promotoria aponta que o local tem risco de inundação e que há lançamento de esgoto sem tratamento no Rio Pararangaba.

Em março de 2023, a ação foi julgada procedente pela 1ª Vara da Fazenda Pública de São José. A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, mas a apelação foi rejeitada pela 3ª Câmara de Direito Público em outubro de 2023.